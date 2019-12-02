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Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах

11:03
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Канун Нового года – популярное время для свадеб

31 декабря в ЗАГСах Москвы зарегистрируют брак более 470 пар. Всего в новогодние праздники поженятся около 550 пар.

Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, канун Нового года – популярное время для свадеб. На 27 и 28 декабря подано уже около тысячи заявлений. 130 из них пройдёт на новых площадках для регистрации брака. 

"Молодожены часто выбирают новогодние предпраздничные и праздничные дни для регистрации брака, так как Новый год связан с началом новой жизни, и это хороший повод создать новую семью", - сказала Ефремова агентству РИА Новости.

В последний день уходящего года отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать в обычном режиме.

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