Более 470 пар заключат брак 31 декабря в московских ЗАГСах

Канун Нового года – популярное время для свадеб

31 декабря в ЗАГСах Москвы зарегистрируют брак более 470 пар. Всего в новогодние праздники поженятся около 550 пар.

Как рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, канун Нового года – популярное время для свадеб. На 27 и 28 декабря подано уже около тысячи заявлений. 130 из них пройдёт на новых площадках для регистрации брака.

"Молодожены часто выбирают новогодние предпраздничные и праздничные дни для регистрации брака, так как Новый год связан с началом новой жизни, и это хороший повод создать новую семью", - сказала Ефремова агентству РИА Новости.

В последний день уходящего года отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать в обычном режиме.