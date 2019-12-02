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Ставшая монахиней Ольга Гобзева рассказала о домогательствах

11:37
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Она не шла на поводу у режиссеров

Бывшая актриса Ольга Гобзева, которая в 1992 году приняла монашеский постриг, рассказала о домогательствах режиссера, впервые показавшего ей неприглядную сторону актерской профессии. 
Актриса Ольга Гобзева рассказала о причине ухода в монастырь

По словам Гобзевой, один петербургский режиссер снимал девушек в обмен на интим. "Мне было 18, и я снималась в эпизоде. А режиссер считал, что облагодетельствовал меня. Ужас! Я никогда не была в эйфории от того, что поучаствовала в знаменитом фильме. А тут - какая-то купля-продажа. Но режиссер хотя бы был откровенен и в некоторой степени поступил благородно, назвав все своими именами", - цитирует инокиню "Московский комсомолец"

Ольга Гобзева отметила, что она могла сделать более успешную карьеру, если бы во всем уступала режиссерам. "Но я ни секунды не жалею о том, что все это меня миновало", - заявила она, имея в виду внеслужебные отношения с кинематографистами. 

Бывшая актриса рассказала, что ушла в монастырь по собственной воле. Однажды она просто приехала в монастырь, чтобы поговеть на Великий пост. Там ее благословили на путь послушницы и постригли после первой недели поста. "Был шок. То есть в глубине души я понимала: происходит что-то правильное и глубокое. На внешнем уровне это воспринималось иначе. Кто-то решил, что артистку постригли по блату. Но по блату такое не происходит", - сообщила артистка.

Напомним, на счету 76-летней Ольги Гобзевой почти 40 ролей в кино. В частности, она сыграла в фильмах "Застава Ильича", "Крылья", "Операция "Трест", "Фокусник" и "Однажды двадцать лет спустя".

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