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Психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря

11:34
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Так она не надоест

Украшение елки лучше отложить до конца декабря. Если главный атрибут Нового года нарядить слишком рано, то ощущение праздника может быстро надоесть.

По мнению психолога Московская служба психологической помощи населению Натальи Болдыревой, украшение дома лучше перенести на середину декабря. Елку надо наряжать и вовсе в самый канун Нового года. Это позволит создать нужное предвкушение.

"Если очень хочется украсить пространство заранее, можно сделать это, но какие-то особенные вещи, ритуалы отложить и запланировать их на 31 декабря, чтобы усилить и поддержать ощущение наступающего праздника. Если елка уже была наряжена заранее, приберегите на 31 декабря гирлянды или какие-то другие знаковые украшения", - сказала Болдырева в интервью агентству "Москва".

А вот о подарках близким лучше позаботиться заранее. Мысли о том, что и кому дарить, и даже поиск презентов создадут предвкушение праздника.

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