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Воеводина сбежала из Москвы, спасая сына от смерти

11:49
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Модели и ее малышу угрожают неизвестные

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина обратилась в полицию из-за угроз ее шестимесячному сыну.
Экс-король Малайзии хотел выкупить свободу у "Мисс Москва"

В октябре неизвестная женщина отправила отцу модели сообщение, в котором говорилось о смертельной опасности, грозящей маленькому Леону, и предложила встретиться.

На встречу Воеводина не пошла, вместо себя она отправила подругу. Та выяснила, что "Мисс Москва" может предотвратить смертельную опасность, если отзовет иск к Мухаммаду V и перестанет давать комментарии СМИ.

"Оксана должна подумать над тем, что она делает... Она должна забрать иск из суда. Жизнь ребенка зависит от ее действий. У нее сейчас очень много-много врагов, причем тайных", - передала подруга слова неизвестной.

После произошедшего Воеводина написала заявление в полицию и покинула Москву, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на RT.

Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году. В январе 2019 года монарх отрекся от престола, а через семь месяцев развелся с россиянкой. Экс-король Малайзии сомневается, что Воеводина родила ребенка от него. Модель заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов - 31 тысяч долларов в месяц и дом в Лондоне. Однако тот отказался ее спонсировать.

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