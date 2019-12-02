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"Секс сплошной": Лазарев и Лорак показали нежные чувства на людях

12:30
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Фанаты в восторге

Композитор Игорь Крутой намекнул на роман Сергея Лазарева и Ани Лорак. Артисты выложили в Instagram совместную фотографию, на которой они сидят в обнимку. 
Названо имя женщины, воспитывающей детей Лазарева

26 ноября дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнилось восемь лет. По этому случаю певец устроил шикарную вечеринку в восточном стиле в ресторане на Рублевке. Среди гостей были Сергей Лазарев и Ани Лорак. Артисты поделились совместным снимком с мероприятия на своих страницах в соцсетях.

"Ой, какая-то химия между вами появилась, атмосфера вечера или???..." - написал Игорь Крутой на странице Лазарева, чем переполошил его многочисленных фанатов. Поклонники певца согласились с тем, что между артистами проскальзывают искры. Кто-то даже предположил, что Лорак на самом деле является возлюбленной Лазарева, вместе с которой тот воспитывает сына и дочку.

- Может, это Лорак мама ваших малышей? 

- Вряд ли Лорак рожает ему детей.

- Вы такие милашки... прямо пара. 

- Просто Каролина развелась, и теперь Сергею нужно уже приударить! Такие они красивые. 

- Когда успели-то, ё-моё! Я умираю, спасите! Это не фотка, а секс сплошной!

Некоторые интернет-пользователи пожурили Крутого за то, что он распускает слухи, которые тут же подхватят журналисты. "Мастер раздуть огонек новых сплетен", - написал о нем один из пользователей Instagram.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев, который старается не афишировать свою личную жизнь, сообщил, что он воспитывает двухлетнего сына. В сентябре нынешнего года он объявил о том, что у него есть еще и годовалая дочь. Слухи об этом ходили давно, но певец их систематически опровергал. По словам Лазарева, Никиту и Анну родили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист держит в тайне имя своего любимого человека. 

Что касается Лорак, то она встречается с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.  

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