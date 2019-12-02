Экс-футболиста "Зенита" не могут похоронить уже 2,5 месяца

Спортсмен умер 18 сентября

Бывшего футболиста питерского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не похоронили.

Об этом рассказала его супруга Вероника Риксен в интервью "Спорт-Экспрессу". Такая задержка связана с тем, что в Шотландии выдают прах только спустя 5-6 недель.

"Почему так долго — загадка. 5 ноября мне наконец позвонили, сказали, можно забирать урну", - заявила вдова.

Фернандо Риксен умер 18 сентября, ему было 43 года. Тело футболиста кремировали, уточняет "Газета.Ru". Последние шесть лет он страдал от бокового амиотрофического склероза – это неизлечимая болезнь, при которой постепенно отказывают части тела.

Фернандо Риксен с 2006-го по 2009 год выступал за "Зенит". Вместе с петербуржцами он завоевал три трофея: Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.