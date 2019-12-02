ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-футболиста "Зенита" не могут похоронить уже 2,5 месяца

12:25
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Спортсмен умер 18 сентября

Бывшего футболиста питерского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не похоронили.

Об этом рассказала его супруга Вероника Риксен в интервью "Спорт-Экспрессу". Такая задержка связана с тем, что в Шотландии выдают прах только спустя 5-6 недель.

"Почему так долго — загадка. 5 ноября мне наконец позвонили, сказали, можно забирать урну", - заявила вдова.

Фернандо Риксен умер 18 сентября, ему было 43 года. Тело футболиста кремировали, уточняет "Газета.Ru". Последние шесть лет он страдал от бокового амиотрофического склероза – это неизлечимая болезнь, при которой постепенно отказывают части тела.

Фернандо Риксен с 2006-го по 2009 год выступал за "Зенит". Вместе с петербуржцами он завоевал три трофея: Кубок чемпионов России, Кубок УЕФА и Суперкубок страны.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Фернандо Риксен c семьей
Фернандо Риксен c семьей
Фернандо Риксен с женой Вероникой
Фернандо Риксен с женой Вероникой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.