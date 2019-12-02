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Число пассажирских мест на МЦД-1 увеличено на 357 тыс в сутки

12:13
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

По диаметру начали ходить 11-вагонные "Иволги"

На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" со 2 декабря стало больше мест для пассажиров. По диаметру поедут 11-вагонные поезда "Иволга 2.0" вместо 7-вагонных.

Ранее планировалось увеличить составность поездов с 9 декабря, однако реализовать задуманное удалось раньше. Таким образом, в поездах станет свободнее, а поездки – комфортнее.

Раньше ЦППК совместно с РЖД увеличили  количество вагонов в поездах на МЦД-2. С 25 ноября на втором диаметре количество мест для пассажиров в сутки выросло на 670 тысяч. В поездах "Иволга" число вагонов увеличилось до 11, также на маршруте стали ходить 10-вагонные "Ласточки".

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