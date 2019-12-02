ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Раскрыты секретные действия в случае смерти Елизаветы II

12:51
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Великобритания готовится

Стал известен сценарий похорон британской королевы Елизаветы – самому долгоправящему монарху Туманного Альбиона уже 93 года.
Елизавета II утратила контроль над Букингемским дворцом

Местные СМИ перечислили атрибуты, по которым можно понять, что королевы не стало. Сначала лакей прикрепит извещение о смерти с черным краями на ворота Букингемского дворца. Эта же информация появится на официальном сайте, он окрасится в траурные цвета.

Помимо этого, будет включена радиосигнализация, которая в военное время используется как сигнал тревоги, пишет Express. По радио будут транслировать песню Haunted Dancehall (Nursery Remix) от Sabers of Paradise. Это значит, что стоит включить телевизор, чтобы узнать подробности. Телеканалы обяжут приостановить вещание программ и сообщить о смерти королевы. Находящихся в воздухе оповестят пилоты.

Похороны британского монарха станут национальным праздником наряду с коронацией принца Чарльза, сына Елизаветы II. Принц Уэльский ждет престол с трехлетнего возраста. Сейчас ему 71 год. Впрочем, он может отказаться от своего титула.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.