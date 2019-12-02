Великобритания готовится

Стал известен сценарий похорон британской королевы Елизаветы – самому долгоправящему монарху Туманного Альбиона уже 93 года.

Местные СМИ перечислили атрибуты, по которым можно понять, что королевы не стало. Сначала лакей прикрепит извещение о смерти с черным краями на ворота Букингемского дворца. Эта же информация появится на официальном сайте, он окрасится в траурные цвета.

Помимо этого, будет включена радиосигнализация, которая в военное время используется как сигнал тревоги, пишет Express. По радио будут транслировать песню Haunted Dancehall (Nursery Remix) от Sabers of Paradise. Это значит, что стоит включить телевизор, чтобы узнать подробности. Телеканалы обяжут приостановить вещание программ и сообщить о смерти королевы. Находящихся в воздухе оповестят пилоты.

Похороны британского монарха станут национальным праздником наряду с коронацией принца Чарльза, сына Елизаветы II. Принц Уэльский ждет престол с трехлетнего возраста. Сейчас ему 71 год. Впрочем, он может отказаться от своего титула.