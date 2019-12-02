Путин и Си Цзиньпин запустили "Силу Сибири"

"Поехали", - сказал китайский лидер

Владимир Путин и Си Цзиньпин в понедельник дали старт поставкам российского газа в Китай. Лидеры двух стран приняли участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири" в режиме телемоста.

Разрешение на запуск спросил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Разрешаю", - ответил Путин. "Поехали", - поддержал российского коллегу Си Цзиньпин. Видео запуска публикует ТВЦ.RU.

Протяженность "Силы Сибири" составила более 2,2 тысячи километров. Труба проложена в экстремальных природно-климатических условиях.

Газопровод строили более пяти лет. Договор на поставку газа заключен на 30 лет. Его стоимость составляет порядка 400 миллиардов долларов. Уже в 2020 году Россия сможет поставить в Китай до 5 миллиардов кубометров газа.