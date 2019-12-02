Рыбин рассказал, почему прячется Заворотнюк

Это связано с ее состоянием

Солист группы "Дюна" Виктор Рыбин высказался о звезде сериала "Моя прекрасная няня", которая борется с онкологическим заболеванием.

"Там дело куда более серьезное и сложное. Если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело", - заявил Виктор Рыбин, который вспомнил, что некоторое время назад у них с женой Натальей Сенчуковой обнаружили рак кожи.

Супруги обнародовали информацию о своем недуге и получили огромную поддержку со стороны неравнодушных россиян. По словам артиста, люди "отмолили" его и Сенчукову.

При этом Рыбин с пониманием отнесся к позиции родственников Заворотнюк, которые скрывают новости о ее состоянии. Звезда имеет право прятаться от общественного внимания. "Нам всем надо молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности - это их личное дело. Мы сами не утаивали диагноз только потому, что хотели предупредить людей и попросить не повторять наших ошибок", - цитирует музыканта портал Dni.ru.

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.