Борисова сделала заявление о беременности от Панина

Актер тоже решил не молчать

Актриса и телеведущая Дана Борисова прокомментировала слухи о романе с актером Алексеем Паниным, который стал продюсером YouTube-шоу о косметологии.

"Я не беременна от Панина. Видела его всего пару раз в жизни", - написала Борисова в сториз Instagram.

Панин тоже сделал заявление в соцсети: "Дану Борисову за последние 7 лет я видел один раз, и это было четыре дня назад!" При этом он крайне удивился, почему журналисты и интернет-пользователи решили, будто телезвезда носит под сердцем его ребенка.

Поводом для таких подозрений стали фотографии, недавно опубликованные Борисовой в своем паблике. В кадре Борисова позирует вместе с косметологом Татьяной Альферович и Алексеем Паниным. Снимок был сделан на съемках YouTube-шоу о косметологии, продюсером которого выступил скандально известный актер. "А что, Леха тоже человек, хоть и звезда роликов для взрослых всех телеграмм-каналов", - написала Дана Борисова.

Многие интернет-пользователи пришли в ужас от того, что Дана Борисова стала общаться с Паниным, учитывая его сомнительную репутацию. Кто-то даже предположил, что у Борисовой и Панина закрутился роман. Нашлись и такие, кто разглядел у актрисы животик.

- Дана беременна?!

- Шикарные.

- Вообще-то, Алексей красавчик. Ух если бы не алкоголь…

- Очень многие после этого фото отвернутся от Вас, Дана!

- Даночка, ну что между вами общего с Алексеем? Вы же ангел...

Отметим, что шоу с участием Борисовой еще пока не было опубликовано.

Ранее стало известно, что Панина призвали лишить всех государственных наград и званий из-за безобразного поведения. Актер опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь к батарее за то, что та устроила беспорядок в квартире.