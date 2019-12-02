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Корабли и самолеты США оказались под запретом в Гонконге

15:34
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Китай ввел санкции против Штатов в ответ на скандальный закон о Гонконге

Санкции в отношении США ввёл Китай. Теперь американские корабли и самолёты не могут посещать Гонконг. Рассмотрение соответствующих запросов Вашингтона приостановил МИД КНР. Кроме того, Пекин вводит ограничения в отношении нескольких неправительственных организаций США, в том числе Human Rights Watch и Freedom House.

Антиамериканские санкции - ответ на закон по Гонконгу, который ранее приняли в Штатах, отмечает "ТВ Центр". Это документ о защите прав человека и демократии, а также запрет на поставку полицейской экипировки.

По мнению китайского МИД, Вашингтон вмешивается во внутренние дела КНР. Массовые протесты в Гонконге проходят с начала июня. Митингующие выступают против законопроекта об экстрадиции. За полгода прошли более 900 демонстраций. Задержаны почти шесть тысяч человек.

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