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"Лидеров России" протестируют на знание законов

14:57
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

В Москве стартовал очередной этап конкурса

Проверка знаний и способ продвинуться по карьерной лестнице. В Москве стартовал очередной этап конкурса "Лидеры России" флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

С этого дня участники дистанционно будут сдавать тесты по трём специализациям "Финансы и технологии", "Наука", "Здравоохранение". Конкурсанты должны показать, насколько хорошо знают законы и какими управленческими навыками обладают. Через несколько дней они получат результаты теста, а также индивидуальные рекомендации с указанием, в каких направлениях лучше развиваться.

"Для тех, кто лучше всего справится с этим испытанием, уже в середине января у них будет возможность на очном этапе встретиться со всеми участниками и в процессе решения различных кейсов, задач там будут выбраны те, кто дойдёт до финала", - сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель ОНФ Алексей Комиссаров.

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