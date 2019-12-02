В Москве стартовал всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия"

Участники подготовили проекты, направленные на социально-экономическое развитие

В Москве стартовал конкурс "Моя страна - моя Россия". О нововведениях этого года рассказали на пресс-конференции, передает "ТВ Центр".

В конкурсе участвуют молодые люди от 14 до 35 лет из разных регионов нашей страны. Они представят проекты, направленные на социально-экономическое развитие: образование, здравоохранение, цифровые технологии. Специальная номинация посвящена юбилею Великой Победы. Конкурс - один из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Мы во всех 20 номинациях закладываем все те важнейшие составляющие развития страны, которые сегодня есть в национальных целях и приоритетах развития России. Мы очень рассчитываем, что идеи, которые будут рождены в рамках проекта, получат свое дальнейшее приложение, развитие в тех программах, которые сегодня разработаны министерства и называются нацпроектами", - заявил министр науки и высшего образования России, председатель федерального оргкомитета конкурса "Моя страна - Моя Россия" Михаил Котюков.