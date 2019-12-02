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В Подмосковье почтили память героев войны

14:55
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Патриотическая акция приурочена к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под столицей

В Подмосковье состоялась ежегодная патриотическая акция "Защитники Москвы" в память о героях войны, передает "ТВ Центр".

Она приурочена к 78-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под столицей. Участие в мероприятии приняли сотни человек - представители московских властей, региональных землячеств, ветераны Великой Отечественной, а также студенты и школьники. Акция началась с возложения цветов и венков к Мемориалу воинам-сибирякам. Позже состоялся памятный митинг.

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