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"Я хотел подтянуться": вандал из московского метро нелепо оправдался

15:07
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Молодой человек разбил окно в вагоне метро

В Москве задержан вандал, который разбил стекло в вагоне поезда метро. Всё произошло на станции "Баррикадная", передает "ТВ Центр".

Молодой человек сначала сидел спокойно, как вдруг вскочил с места, снял куртку, повис на поручне и ногами разбил окно. Затем забрал свои вещи и, не торопясь, направился к выходу. Отыскать  хулигана удалось благодаря камерам наблюдения. Уже в полиции он  свой поступок объяснил.

"Мне стало плохо, я хотел подтянуться на турникете, но со мной что-то, возможно, случилось… Прошу прощения, вину признаю", - сказал вандал.

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