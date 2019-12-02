"Я хотел подтянуться": вандал из московского метро нелепо оправдался

Молодой человек разбил окно в вагоне метро

В Москве задержан вандал, который разбил стекло в вагоне поезда метро. Всё произошло на станции "Баррикадная", передает "ТВ Центр".

Молодой человек сначала сидел спокойно, как вдруг вскочил с места, снял куртку, повис на поручне и ногами разбил окно. Затем забрал свои вещи и, не торопясь, направился к выходу. Отыскать хулигана удалось благодаря камерам наблюдения. Уже в полиции он свой поступок объяснил.

"Мне стало плохо, я хотел подтянуться на турникете, но со мной что-то, возможно, случилось… Прошу прощения, вину признаю", - сказал вандал.