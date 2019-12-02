В Москве завершается капремонт Большого Москворецкого моста

Заменены все несущие конструкции

Около 50 лечебных учреждений, в первую очередь поликлиник отремонтируют в следующем году в Москве по новому стандарту. Причём речь идёт не только о реконструкции, но и о благоустройстве вокруг учреждений.

В этом году работы были проведены в больнице имени Демихова, госпитале инвалидов войны №2. Сделаны удобные подходы, в том числе от метро и автобусных остановок. Приведён в порядок соседний парк "Люблино", очищены пруды. До конца года планируется завершить ремонт первого корпуса Боткинской больницы.

До 20 декабря в Москве отремонтируют ещё один знаковый городской объект - Большой Москворецкий мост, передает "ТВ Центр". За все годы его использования, а это более 80 лет, капитальный ремонт здесь никогда не проводился. Теперь обновилась облицовка, заменены все несущие конструкции и не только.

"Мы мост подняли, сняли с него излишние нагрузки бетона, разгрузили его. Применяются полимерматериалы, применяются природные камни - все это позволит долговечно служить и заниматься эксплуатацией этих мостовых сооружений", - заявил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.