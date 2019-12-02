ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве завершается капремонт Большого Москворецкого моста

15:48
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Заменены все несущие конструкции

Около 50 лечебных учреждений, в первую очередь поликлиник отремонтируют в следующем году в Москве по новому стандарту. Причём речь идёт не только о реконструкции, но и о благоустройстве вокруг учреждений.

В этом году работы были проведены в больнице имени Демихова, госпитале инвалидов войны №2. Сделаны удобные подходы, в том числе от метро и автобусных остановок. Приведён в порядок соседний парк "Люблино", очищены пруды. До конца года планируется завершить ремонт первого корпуса Боткинской больницы.

До 20 декабря в Москве отремонтируют ещё один знаковый городской объект - Большой Москворецкий мост, передает "ТВ Центр". За все годы его использования, а это более 80 лет, капитальный ремонт здесь никогда не проводился. Теперь обновилась облицовка, заменены все несущие конструкции и не только.

"Мы мост подняли, сняли с него излишние нагрузки бетона, разгрузили его. Применяются полимерматериалы, применяются природные камни - все это позволит долговечно служить и заниматься эксплуатацией этих мостовых сооружений", - заявил заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Новости по теме
Капремонт Большого Москворецкого моста
Капремонт Большого Москворецкого моста
Капремонт Большого Москворецкого моста
Капремонт Большого Москворецкого моста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.