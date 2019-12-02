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На МЦК установили новый рекорд по перевозке пассажиров

15:13
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

В минувшую пятницу поезда перевезли почти 600 тысяч человек

Пассажиропоток на Московском центральном кольце в ноябре вырос на 11%. Абсолютный рекорд был установлен в минувшую пятницу, тогда по кольцу проехали почти 600 тысяч человек, передает "ТВ Центр".

Это стало возможным благодаря сокращению интервалов движения между поездами "Ласточка" до четырех минут в часы пик и до восьми минут в остальное время. Железнодорожники провели масштабные работы по изменению технологии организации перевозок и добавили дополнительные поезда.

В целом за три года работы МЦК серьезно разгрузил пассажирские перевозки в городе.
 

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