Рыбакам напомнили об опасности тонкого льда

Спасатели работают в усиленном режиме

У столичных спасателей начался зимний сезон. На водоёмах появился лёд и рыбаки, которым может угрожать опасность.

Живописную бухту окутал густой туман. Это испарения воды, ведь на улице плюсовая температура. Но на тонкий лед, несмотря ни на что, начали выходить первые рыбаки. А у московских спасателей открылся зимний сезон.

В зоне ответственности поисково-спасательного станции "Рублево" несколько километров акватории. Всего в Москве более тысячи водных объектов. Их контролируют 24 таких станции.

Спасатели работают в усиленном режиме. В дежурной бригаде три человека. Если видят скопление рыбаков, то с акватории не уходят. Толщина льда от 7 до 9 сантиметров. Выходить на него можно. Но небезопасно.

"Они засверливают много отверстий для ловли и есть вероятность, что при массовом скоплении в этом месте произойдет пролом. Они попадут в воду, соответственно", - говорит начальник ПСС "Рублево" Артем Рогожников.

Впрочем, некоторые рыбаки к первому выходу на лед готовятся весьма основательно. Но лучше всего иметь гидрокостюм. Или хотя бы спасательный жилет.

"В основном рыбаки надевают тулупы. Чтобы потеплее одеться. Чем грозит? Быстро уходят под лед. Он намокает и человека тянет как груз", - объясняет спасатель Сергей Проваторов.

Идти на рыбалку, говорят спасатели, лучше всего втроем. Если один человек проваливается, второй помогает ему выбраться, а третий вызывает спасателей. Передвигаться по поверхности водоема при этом надо на расстоянии нескольких метров друг от друга. И проверять лед на прочность.

Законом в нашей стране не запрещено выходить на лед. Поэтому штраф рыбакам не грозит. За экстремальный отдых, если он не подготовлен, придется заплатить своим здоровьем или даже жизнью.

Иван Колесников, Сергей Давидяк, Константин Кузнецов. "ТВ Центр".