ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москву продолжают украшать к Новому году

15:32
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Сейчас на улицах монтируют 4 тысячи конструкций

Сказочный лес, много света, а ещё огромный ёлочный шар — Москву украшают к новогодним праздникам.

Более 4 тысяч декоративных световых конструкций монтируют сейчас на улицах. Ещё установят более 300 елей, украшенных игрушками и гирляндами. На Манежной площади вырос сказочный лес с домиками и фигурками животных на дорожках. А на Поклонной горе появился огромный новогодний шар.

"Для этой инсталляции специально делались светильники, и туда добавлен белый свет, что даст все оттенки — неяркие, спокойные. И 100 тысяч оттенков мы ожидаем", - говорит соавтор проекта "Новогодняя игрушка - Город Москва" Лариса Метревели.

Главное сегодня
Подготовка декораций к фестивалю "Путешествие в Рождество"
Подготовка декораций к фестивалю "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.