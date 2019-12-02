Москву продолжают украшать к Новому году

Сейчас на улицах монтируют 4 тысячи конструкций

Сказочный лес, много света, а ещё огромный ёлочный шар — Москву украшают к новогодним праздникам.

Более 4 тысяч декоративных световых конструкций монтируют сейчас на улицах. Ещё установят более 300 елей, украшенных игрушками и гирляндами. На Манежной площади вырос сказочный лес с домиками и фигурками животных на дорожках. А на Поклонной горе появился огромный новогодний шар.

"Для этой инсталляции специально делались светильники, и туда добавлен белый свет, что даст все оттенки — неяркие, спокойные. И 100 тысяч оттенков мы ожидаем", - говорит соавтор проекта "Новогодняя игрушка - Город Москва" Лариса Метревели.