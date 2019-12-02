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Горбачев боится возвращения "холодной войны"

13:41
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Первый президент СССР предостерег мир от ошибок

Мировое сообщество, если не будет придерживаться правил и договоренностей, скатится к гибели всей цивилизации.
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Политики всех уровней должны понять, что нужно всеми силами избегать возобновления "холодной войны" и гонки вооружений, поскольку она неминуемо приведет к "горячей". Такое мнение выразил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Помимо этого, первый президент СССР выразил сожаление, что США разорвали несколько соглашений с Россией по оводу контроля над вооружениями, пишет "Интерфакс".

"Это первые шаги к разрушению того, что разрушать не следует ни в коем случае. Так что если эта тенденция сохранится, то возможен любой сценарий развития событий. Это недопустимо", - заявил Горбачев.

Ранее Горбачев снял с себя ответственность за развал СССР. Они считает, что в этом виноваты другие люди.

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