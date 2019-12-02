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"Замуж зовут политики и бандиты": Савченко рассказала, почему одинока

13:48
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Мужчин пугает криминальное прошлое бывшего нардепа

Надежда Савченко рассказала, почему до сих пор не вышла замуж. Бывший депутат Верховной Рады похвасталась, что регулярно получает предложения руки и сердца, но личная жизнь никак не складывается.

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В интервью телеканалу "1+1" Савченко рассказала, что ее руки и сердца добиваются самые разные мужчины. Среди них есть политики, военные, бизнесмены, "простые работяги" и даже бандиты. Но есть одно существенное препятствие для счастливого брака. Многих претендентов, по признанию Савченко, останавливают уголовное дело против нее. Бывшего нардепа обвиняют в подготовке терактов в Киеве.

"Поэтому пока еще мужчины думают, кто сможет разделить со мной мою достаточно непростую судьбу", - заявила Надежда Савченко.

Надежда Савченко в 2016 году была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Позднее она была помилована указом Владимира Путина и вернулась на Украину.

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