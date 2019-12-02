Веселящихся Королеву и Бабкину засняли на вечеринке

Артистки немного пошалили

49-летняя певица Наташа Королева никогда не упускает случая повеселиться. На одном праздничном мероприятии в Сургуте она встретила свою коллегу - 69-летнюю певицу Надежду Бабкину - и на славу поозорничала.

Королева выложила в Instagram фотографию, на которой она сидит у Бабкиной на коленях. Одной рукой жена Тарзана приобнимет коллегу, а другой держит себя за косу. Женщины смеются, демонстрируя не только веселый нрав, но и весьма привлекательную внешность. Некоторым интернет-пользователям даже показалось, что женщины похожи друг на друга. "Шалим с Надеждой Георгиевной", - написала заслуженная артистка России.

- Прекрасные шалунишки, - пишут поклонники.

- Зажигательные!

- Супер! Так держать! Смотришь на Вас, и настроение поднимается.

Однако попались и такие подписчики, которые раскритиковали Королеву и Бабкину за легкомысленное поведение.

- Наташа, скромнее будьте.

- Блин, взрослые бабы, а ведут себя как дети.

Ранее стало известно, что в жизни Королевой бывали тяжелые времена. Несколько лет назад она потеряла долгожданного ребенка. Артистка назвала виновных в трагедии.

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