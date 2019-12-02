Путин отметил вклад флота в борьбу с террористами в Сирии

ВМФ подтвердили свой боевой потенциал

Владимир Путин открыл серию совещаний по военной тематике. Первое было посвящено развитию ВМФ, передает "ТВ Центр".

Президент поставил задачу наращивать его боевые возможности, не сбавляя темпов, набранных в последние годы. В настоящее время военно-морской флот получает новейшую технику и оружие, в том числе корабли с высокоточными ракетными комплексами. Они обладают улучшенными характеристиками поражения целей. Такие вооружения способны отразить любую агрессию в отношении нашей страны.

"Военно-морской флот исторически играет важнейшую роль в обеспечении обороноспособности нашей страны. Защищает интересы России в мировом океане, вносит весомый вклад в сохранении военно-политической стабильности. В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных для применения гиперзвуковых ракет "Циркон". Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности, а также эсминцев и универсальных десантных кораблей", - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что российский флот подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии. Части и соединения ВМФ действовали слаженно, а моряки продемонстрировали высокий профессионализм.