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Ляшко возомнил себя Черчиллем и насмешил народ

14:58
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Сходство есть, а толка - нет

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко сравнил себя с Уинстоном Черчиллем в молодости.

Лидер Радикальной партии опубликовал архивную фотографию британского премьер-министра, когда ему было 32 года, пишет газета "Известия". Описание поста Ляшко начал издалека: сначала он напомнил о дне рождении Черчилля (30 ноября 1874 года) и заявил, что склоняет голову перед его политическим талантом.

"На фото 32-летний Черчилль во время избирательной кампании в Манчестере в 1907 году. На кого он похож?", - написал Ляшко, намекнув на внешнее сходство с главой кабмина Великобритании.

Пользователи социальных сетей не оценили такое смелое сравнение и поспешили снять Ляшко с Олимпа.

"Ляшко даже круче Черчилля! Кто такой этот Уинстон по сравнению с нашим великим лидером!"

"Вот вы нарцисс"

"Чувак, даже если есть какое-то физиологическое сходство, то не больше. Тебе до этой исторической фигуры как человечеству до Марса"

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