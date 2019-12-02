Умерла страдавшая от рака звезда фильма "Коломбо"

Она боролась с болезнью не один десяток лет

Американская актриса Шелли Моррисон скончалась в 83 года в результате сердечной недостаточности.

Об этом сообщил муж артистки, режиссер Уолтер Домингез. "Она верила, что комедия - это наилучший способ изменить сердца и умы".

Шелли Моррисон (настоящее имя Рэйчел Митрани) родилась в семье иммигрантов из Испании. Первым языком, которым она овладела, был испанский.

Ее актерская карьера началась в 1965 году. С тех пор она снялась в более чем 70 фильмах и сериалах. Среди них - "Коломбо", "Она написала убийство", "Уилл и Грейс", "Меня зовут Эрл" и так далее.

В конце 80-х у Моррисон обнаружили рак груди. Через какое-то время у нее выявили еще и рак легких. Несмотря на болезнь, она работала до 2012 года. Она планировала участвовать в съемок в 2017 году, однако самочувствие не позволило ей вернуться на экран.

Шелли Моррисон и ее супруг взяли из приюта трех мальчиков и трех девочек.