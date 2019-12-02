Собянин посетил новую круглогодичную ярмарку на северо-востоке Москвы

В следующем году таким будет 20

В следующем году в Москве откроют 20 современных ярмарок. Об этом заявил мэр Сергей Собянин во время посещения одной из таких торговых площадок на северо-востоке столицы.

Она работает уже несколько месяцев. На месте бывшего рынка выходного дня поставили отапливаемый павильон. Он рассчитан на 30 торговых мест. Продукцию привозят фермеры из разных регионов. Внутри есть уютные кафе. Услугами ярмарки ежедневно пользуются более полутора тысяч москвичей.

"Современная ярмарка, отапливаемая, с хорошими прилавками, с кафе. Надеюсь, что жителям понравится. Сегодня уже в городе около 20 таких ярмарок. В следующем году создадим еще около 20 и постепенно к каждом районе Москвы должна появится такая вот комфортабельная ярмарка, где фермеры смогут приезжать и торговать свежими продуктами. Заходить сюда с хорошим, праздничным настроением", - сказал мэр.