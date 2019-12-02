В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в Сирии военных

Бронеавтомобиль военной полиции России подорвался на мине близ Кобани

В Сирии трое бойцов российской армии получили ранения при подрыве бронемашины. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, 2 декабря во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в полутора километрах западнее населенного пункта Коран на пути бронеавтомобиля военной полиции сработало самодельное взрывное устройство.

Сам автомобиль получил повреждения. Угрозы жизни военнослужащих нет. Они получили легкие травмы и ушибы.