ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минобороны рассказали о состоянии пострадавших в Сирии военных

14:58
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Бронеавтомобиль военной полиции России подорвался на мине близ Кобани

В Сирии трое бойцов российской армии получили ранения при подрыве бронемашины. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на Минобороны.

По данным ведомства, 2 декабря во время разведки маршрута для совместного российско-турецкого патруля в полутора километрах западнее населенного пункта Коран на пути бронеавтомобиля военной полиции сработало самодельное взрывное устройство.

Сам автомобиль получил повреждения. Угрозы жизни военнослужащих нет. Они получили легкие травмы и ушибы.

Новости по теме
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции России в Сирии
Военная полиция в Сирии
Военная полиция в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.