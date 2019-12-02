Более десятка людей выпали из аттракциона на полном ходу (видео)

Некоторых отбросила на несколько метров

В Таиланде больше десяти посетителей выпали из крутящейся на полном ходу карусели.

Инцидент произошел в парке развлечений в городе Лопбури. Дети, подростки и взрослые решили прокатиться на вертикально крутящейся карусели, оформленной в пиратском стиле. На крутом вираже от сидений внезапно отошла металлическая загорода, удерживающая людей, и посетители начали выпадать из идущего на полном ходу аттракциона.

Многие упали на помост, заграждающие перила, а других вовсе отбросило за их пределы. Очевидцам трагедии удалось заснять происходящее на телефон.

Погибших нет. Пострадали по меньшей мере шесть человек, их доставили в местную больницу. На данный момент аттракцион закрыт, полиция начала расследование.

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