Дед Мороз рассказал о подарке Путину

На почту Деда Мороза поступили миллионы писем

Стало известно, какой подарок российский Дед Мороз из Великого Устюга хотел бы сделать российскому лидеру Владимиру Путину. Зимний волшебник рассказал, что это здоровье, благополучие, а также "все самое лучшее".

"Президент дела государевы вершит, ну а я - сказочные. Если мы будем помогать друг другу, то все будет ладно и складно", - приводит слова Деда Мороза РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на почту Деда Мороза в Великий Устюг пришло уже более 3,5 миллиона писем. Волшебник пытается ответить на каждую просьбу. "На дворе XXI век - просят и роликовые коньки, и сотовые телефоны, и планшеты. Но писем простых и хороших тоже приходит большое количество", - рассказал Дед Мороз агентству ТАСС.