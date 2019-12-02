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Кот задушил 9-месячную малышку

15:54
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Мама ребенка на несколько минут отошла от коляски

На Украине при странных обстоятельствах умерла девятимесячная девочка, которую мать оставила в коляске на непродолжительное время.
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Инцидент произошел в одном из сел Липовецкого района Винницкой области. 22-летняя мать ребенка оставила коляску во дворе и отошла. В этот момент внутрь запрыгнул кот и сел младенцу на лицо. Когда женщина вернулась, то животное выпрыгнуло из люльки, а ребенок уже не подавал признаки жизни.

Перепуганная мать вызвала врачей скорой помощи, но они констатировали смерть девочки от удушения. Возбуждено уголовное дело с пометкой "несчастный случай", пишет "Обозреватель".

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