Астрономы уловили загадочный радиосигнал из космоса

Специалисты строят догадки

Ученые Манчестерского университета обнаружили источник радиоизлучения неизвестной природы. Он находится в созвездии Жертвенника и за последние три недели стал заметно ярче.

Источник радиоизлучения зафиксировал радиотелескоп MeerKAT, который расположен в Южной Африке. Источник излучения находится рядом с крупной звездой под названием TYC 8332-2529-1. Эта звезда в 2,5 раза массивнее Солнца, она удалена от Земли на 1,8 тысячи световых лет.

По мнению британских ученых, вокруг TYC 8332-2529-1 вращается звезда-спутник, которую пока не удалось разглядеть. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Science Alert, эта невидимая звезда меньше и темнее своего компаньона. Не исключено, что этот загадочный объект и является источником радиоизлучения, который заинтриговал исследователей.

По одной из версий, звезда-невидимка на самом деле может оказаться нейтронной звездой или даже черной дырой.