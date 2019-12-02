Сбились с пути: Зеленский призвал к борьбе за жителей Донбасса

Президент Украины призвал бороться за жителей ДНР и ЛНР

Всем украинцам, которые "за Россию", необходимо переехать в эту страну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью западным СМИ.

Он назвал жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, имеющих украинский паспорт и получивших российские документы, "потерявшимися" и "сбившимися с пути". "Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими", - приводит слова Зеленского газета "Известия".

20 ноября Зеленский заявил, что Киев должен установить контроль над всей территорией Донбасса – только тогда в регионе возможны выборы. Он намерен поднять этот вопрос на саммите в "нормандском формате"

Напомним, встреча нормандской четвёрки намечена на 9 декабря в Париже. В этот же день могут пройти и двусторонние переговоры президентов России и Украины.