Зеленский пообещал не начинать войну в Донбассе

У украинского президента есть несколько планов

Президент Украины в преддверии встречи лидеров "нормандской четвёрки" продолжает делать противоречивые заявления. В разговоре с иностранными журналистами он отметил, что уповает на помощь США в переговорном процессе. Хотя на деле Вашингтон к нему не имеет отношения. Владимир Зеленский в том же интервью рассказал, что не хочет, чтобы его страну воспринимали как попрошайку и позволил себе замечание о недоверии мировым политикам.

В понедельник киевский ресторан "Марио", возле которого накануне был убит трехлетний ребенок, работает в обычном режиме. Заведение закроют только на время следственного эксперимента, когда доставят подозреваемых. Киллера и его сообщников задержали практически по горячим следам. Киллер целился в водителя представительского внедорожника, за рулем был депутат Киевсовета от "Блока Петра Порошенко" и донецкий бизнесмен Вячеслав Соболев. Но пуля попала в голову находившемуся в машине сыну предпринимателя. Ребенок скончался в машине скорой помощи, передает "ТВ Центр".

Известно, что в последние годы Вячеслав Соболев находился в состоянии бизнес-конфликта в бывшим судьей хозяйственного суда Артуром Емельяновым. Последний является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и находится за границей. Разногласия между ними продолжаются до сих пор. Еще несколько лет назад Соболев жаловался на травлю и даже угрозы физической расправы как со стороны Емельянова, так и от экс-нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько. Самого предпринимателя обвиняют в сотрудничестве с ДНР и финансировании сепаратистов.

Решение деловых вопросов в стиле "лихих девяностых" на так рвущейся в Европу Украине остается актуальным. И как бы Владимир Зеленский не пыжился с реформами правоохранительных и судебных органов, оружие в его стране по-прежнему заменяет работу государственных институтов. При этом украинский президент осудил Дональда Трампа за то, что тот презентует всему миру Украину как коррумпированное государство. На то, что такие разговоры хозяина Белого Дома очень вредят Киеву, Зеленский пожаловался в интервью таким западным изданиям как Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza. И озвучил еще ряд претензий к Вашингтону.

"Что касается Соединённых Штатов, я не хочу, чтобы мы выглядели как попрошайки. Но необходимо понимать, что мы находимся в состоянии войны. И если вы являетесь нашим стратегическим партнером, вы не должны блокировать какую-либо помощь… Не хотел бы, чтобы Украина была фигурой на шахматной доске великих держав, а воспринималась США, Россией и Китаем как отдельный субъект. Я хочу, чтобы США помогали нам и понимали, что мы являемся субъектом, чтобы они не заключали каких-либо договорённостей за нашей спиной", - сказал Зеленский.

При этом президент независимого, но с вечно протянутой рукой государства выразил уверенность в том, что США благодаря отношениям с Москвой и влиянию в Европе могут помочь переговорному процессу по Украине и поспособствовать возвращению Крыма. По его мнению, Дональд Трамп может поговорить с Владимиром Путиным, чтобы положить конец этой трагедии. Как будто, это не Киев ведет войну против собственного народа и не в его силах ее остановить. Сам же Зеленский сможет обсудить ситуацию в Донбассе на встрече "нормандской четверки" 9 декабря. Правда, на вопрос, что будет в случае провала переговоров, президент Украины четкого ответа дать не смог.

"Пока я не хочу говорить о моем "плане б" - потому он и "план б", ведь я верю в "план а". Но он, конечно, есть.. Я и хочу кое-что прояснить: мой "план б" не подразумевает, что все останется так, как сейчас. В любом случае я не начну войну в Донбассе... Однако я знаю, что есть много горячих голов, особенно среди тех, кто сейчас выходит на улицы и говорит: "Давайте отвоюем Донбасс!" Но какой ценой? Я считаю, что этих людей подталкивают предыдущие власти", - отметил Зеленский.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович напомнил Зеленскому: мирное решение ситуации в Донбассе давным-давно разработано. И даже подписано Киевом. Называется: Минские соглашения.

"Сейчас Зеленский сказал, у него есть "план Б" и заключается он в следующем, я цитирую президента: "оставить все, как есть". Вы знаете, это - не "план Б", это "план Г". Потому что оставить все, как есть, оставить нашу страну опять в войне, оставить бесконечные каждый день убийства, каждый день хоронить наших ребят – это не "план Б", это что-то другое", - сказал депутат Рады Вадим Рабинович.

Украинский президент заявил западным СМИ, что выборы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР могут состояться лишь после передачи под контроль Киева участка госграницы с Россией. Якобы украинское законодательство исключает присутствие людей с оружием. И это то ли очередная попытка увильнуть от подписанных Минских соглашений или пересмотреть их, то ли полное непонимание их сути. В белорусской столице представители Киева поставили подпись под тем, что амнистия, закон об особом статусе Донбасса, восстановление социально-экономических связей, выплата пенсий, и, наконец, выборы - это все условия для начала восстановления украинского контроля над границей, а не наоборот.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".