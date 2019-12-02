Они зомбированы: в полиции рассказали об убивших ребенка сектантах

Отца мальчика отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестован на два месяца член секты, которого подозревают в убийстве собственного 9-летнего сына во время проведения сеанса экзорцизма. На теле мальчика были обнаружены множественные травмы. Родители о его смерти никому не сообщали. Отца задержали в Уфе при попытке скрыться. На допросе он отрицал сам факт родственной связи с погибшим мальчиком. По подозрению в пособничестве убийству также арестована глава секты.

Иван Казанцев на вопрос не отвечает, потому что своего сына, которому было всего девять лет, по данным следствия, он убил. Задушил.

— Образование у вас какое?

— Я ученик Иисуса Христа.

— Место жительства у вас есть на территории Российской Федерации? Назвать его можете?

— У меня нет дома на земле. Я странник. Я двигаюсь с Евангелием за Господом.

Земфира Гайнуллина. Она по делу проходит как соучастница. А заодно основательница религиозной ячейки под безобидным казалось бы названием "Ученики Иисуса Христа". Православная оболочка, но секта по содержанию. По собственному признанию Гайнуллиной, у неё нет ни слуха, ни голоса, но бог якобы дал ей в руки гитару и наказал через песни нести его слово людям.

По страницам в социальных сетях можно предположить, что послушники Гайнуллиной ездили вместе с ней по всей России. Они же, скорей всего, и спонсировали турне религиозной гитаристки. В ноябре были в Екатеринбурге. 27 числа, когда предположительно был убит мальчик, Гайнуллина написала своё последнее сообщение в интернете.

"Много раз нас преследовали за Имя Иисуса Христа, но никто нас не смог обвинить ни в чём, ибо не нашлось преступления в нас. Никто не смог запретить нам жить так, как ведет нас Господь Иисус Христос - Своей Жизнью! Радуемся и благодарим Христа за Его Победу!" – написала она (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

Тело мальчика нашли. Он был закопан. Во рту - кляп. Перед смертью его били. Согласно показаниям подозреваемых, изгоняли дьявола. Родной отец повёлся на сладкие песни под гитару и обменял жизнь сына на религиозные убеждения. Что, однако, не помешало участникам экзекуции после преступления быстро собрать вещи и удариться в бега. Нашли их в Уфе.

"На железнодорожном вокзале и был задержан оперуполномоченными подозреваемый гражданин 1979 года рождения - отец погибшего ребенка. Гражданин намеревался скрыться в другой регион. Также в Уфе была задержана еще одна фигурантка - женщина 1971 года рождения. Вели они себя, мягко говоря, странно. Складывалось такое впечатление, что оба они зомбированы", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Имеется данные, что в изгнании дьявола из ребёнка, а по факту в убийстве, принимала участие и мать мальчика. Она сейчас в Белоруссии. Появилась информация, что она тоже задержана и в ближайшее время будет экстрадирована в Екатеринбург.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".