В Москве таксист избил пассажира

Водитель задержан

В Москве водителю такси не понравилось, что пассажир громко хлопнул дверью, выходя из автомобиля. За это водитель избил 46-летнего мужчину.

Как уточняет пресс-служба столичного главка МВД, инцидент произошел в районе поселка Мосрентген. "Водитель автомобиля нанес своему "оппоненту" удар ногой в живот и скрылся в неизвестном направлении", - пояснили АГН "Москва" в полиции.

Таксиста удалось оперативно задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина направлен в больницу.