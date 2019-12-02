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В Москве таксист избил пассажира

17:46
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Водитель задержан

В Москве водителю такси не понравилось, что пассажир громко хлопнул дверью, выходя из автомобиля. За это водитель избил 46-летнего мужчину.

Как уточняет пресс-служба столичного главка МВД, инцидент произошел в районе поселка Мосрентген. "Водитель автомобиля нанес своему "оппоненту" удар ногой в живот и скрылся в неизвестном направлении", - пояснили АГН "Москва" в полиции.

Таксиста удалось оперативно задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело. Пострадавший мужчина направлен в больницу.

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Водитель такси
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