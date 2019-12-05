"Хромая лошадь": 10 лет невыученных уроков

10 лет назад произошла трагедия в Перми

"Дамы и господа, горим!", - сказал ведущий вечера. Танцующие и сидящие за столиками посетители приняли это за шутку. Тем более, что никаких других сигналов – звонков, сирен, или брызгающей с потолка воды - не было. Но потом появился черный дым, вдохнув который пару раз, люди падали замертво.

В популярном в Перми клубе "Хромая лошадь", рассчитанном на 50 посетителей, в тот вечер 4 декабря 2009 года собрались около 300 человек. Праздновали с размахом восьмилетие заведения. Фейерверк должен был стать кульминацией шоу - но стал началом трагедии.

Через несколько секунд после запуска петард посетители заметили мерцание на потолке. После повалил густой дым, появилось пламя. Несколько сотрудников заведения, сообразив, что что-то пошло не так, выскочили на улицу через служебный ход. Но посетители об этом пути спасения не знали, эвакуацией никто не руководил - так что толпа рванулась к единственному выходу, у дверей которого открывалась лишь одна створка из двух.

Подоспевшие пожарные рассказывали позже: когда они подъехали, дверной проем был забит телами людей, которые пытались выбраться наружу. По официальным данным, пожар в "Хромой лошади" начался в 01:05 по местному времени, первое сообщение поступило в 01:08. Три минуты спустя начали тушить пожар. Однако даже из тех, кто успел выбраться из задымленного зала в первые минуты, выжили далеко не все.

Первым на место прибежал начальник караула ближайшей к клубу пожарной части. Расчет он отправил на машине – ехать было дольше, в объезд.

"Когда мы подъезжали к ресторану, я увидел, что в районе перекрестка улиц Куйбышева и Советской лежат тела. Видимо, люди в шоковом состоянии выбежали из "Хромой лошади" и, сумев добраться только до перекрестка, упали. Отравились веществами, выделившимися при горении потолка из пенополистирола, все погибли", - рассказал изданию 59.ru Денис Кольцов, который в 2009-м был начальником дежурной смены службы пожаротушения в главном управлении МЧС.

При пожаре 111 человек погибли на месте. Пострадал 141 посетитель. 45 из них позже скончались в больнице, так что число жертв выросло до 156. Многие остались прикованными к постели инвалидами.

Пожарные позже признавались, что еще во время их учебы, в начале 2000-х годов, клуб "Хромая лошадь" им приводили в пример – как заведение, построенное с нарушениями. И это при том, что вначале в клубе еще были панорамные окна. Однако помещение позже еще и подверглось перепланировке – от дополнительных проемов избавились. А ведь с окнами спасти людей было бы проще - разбить стекло, например, столиком. Не было бы столько жертв, уверены пожарные.

Совладельца "Хромой лошади", гражданина России и Израиля Анатолия Зака задержали в 8 часов утра 5 декабря по дороге в екатеринбургский аэропорт "Кольцово". Его партнер, предприниматель Александр Титлянов, погиб при пожаре.

Зак - фактический владелец заведения - позже был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Четыре года получила исполнительный директор клуба Светлана Ефремова, 6 лет - арт-директор Олег Феткулов. Попали в места не столь отдаленные также Игорь и Сергей Дербеневы, применившие пиротехнику в клубе.

Однако уже после того, как были вынесены приговоры, потерпевшие и родственники погибших утверждали, что главный виновник — экс-глава пермского Госпожнадзора по Пермскому краю Владимир Мухутдинов. Отец одного из погибших утверждал, что чиновник водил давнюю дружбу с Заком, много времени проводил в клубе, там обедал и ужинал. Ясно, что он не мог не знать о многочисленных нарушениях в заведении.

При этом Мухутдинов — единственный подсудимый по делу, который получил наказание, не связанное с лишением свободы. Его признали виновным в двух эпизодах "злоупотребления должностными полномочиями" - и оштрафовали на 70 тысяч рублей. В колонию попали только двое его подчиненных из краевого Госпожнадзора.

После трагедии много говорилось об уроках, которые необходимо вынести всем службам, чтобы подобного не повторялось. Кто-то, может, и вынес – а для кого-то пример оказался не особо убедительным. Потому что потом были новые пожары: торговый центр "Адмирал" в Казани, с 19-ю погибшими – и ужас "Зимней вишни" в Кемерове, где горели дети. Следствие по делу кемеровского инспектора по пожарному надзору завершили только на днях.