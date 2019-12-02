Установлена причина массового заболевания детей в Северной Осетии

Материалами заинтересовались в СК

Материалы эпидемического расследования инцидента в детском саду в Беслане направлены в управление СКР по Северной Осетии. Сообщается, что по результатам проверки будут приняты административные меры.

Как выяснил Роспотребнадзор, причиной вспышки заболевания среди воспитанников детского сада стал норовирус. "По результатам лабораторных исследований биологического материала от больных и персонала, проб продуктов и питьевой воды обнаружен норовирус", - говорится в сообщении ведомства.

27 ноября 14 воспитанников детского сада в Беслане были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления, 11 из них госпитализировали. По данным республиканского Минздрава, в больницу дети поступали с жалобами на вялость, тошноту, рвоту. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

Прокуратура, организовавшая проверку, предполагает, что главную роль в распространении инфекции сыграл человеческий фактор. Скорее всего, норовирус передавался пищевым путем, отмечают в надзорном ведомстве. По данным агентства "Интерфакс", возбуждено уголовное дело.