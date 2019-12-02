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Установлена причина массового заболевания детей в Северной Осетии

18:28
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Материалами заинтересовались в СК

Материалы эпидемического расследования инцидента в детском саду в Беслане направлены в управление СКР по Северной Осетии. Сообщается, что по результатам проверки будут приняты административные меры.
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Как выяснил Роспотребнадзор, причиной вспышки заболевания среди воспитанников детского сада стал норовирус. "По результатам лабораторных исследований биологического материала от больных и персонала, проб продуктов и питьевой воды обнаружен норовирус", - говорится в сообщении ведомства.

27 ноября 14 воспитанников детского сада в Беслане были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления, 11 из них госпитализировали. По данным республиканского Минздрава, в больницу дети поступали с жалобами на вялость, тошноту, рвоту. Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

Прокуратура, организовавшая проверку, предполагает, что главную роль в распространении инфекции сыграл человеческий фактор. Скорее всего, норовирус передавался пищевым путем, отмечают в надзорном ведомстве. По данным агентства "Интерфакс", возбуждено уголовное дело.

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