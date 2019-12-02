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Путин разрешил братьям и сестрам ходить в одну школу

18:41
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Поправки вносятся в Семейный кодекс

Дети, чьи родные братья или сестры учатся в школе или посещают детский сад, имеют приоритетное право на зачисление в то же учебное заведение. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Поправки вносятся в Семейный кодекс России и в закон об образовании. В Совете Федерации отметили, что принятие закона будет способствовать укреплению семьи, созданию благоприятных условий для обучения и развития детей, отмечает "Аргументы Недели".

Как указано в документе, проживающим в одной семье детям дается право преимущественного приема на обучение в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья или сестры, передает ТАСС.

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