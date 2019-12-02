Названы регионы с самыми высокими зарплатами в России

Лидируют Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа

Рейтинг российских регионов по доле высоких зарплат возглавил Чукотский автономный округ. По данным исследования, проведенного агентством РИА Новости, почти вровень с Чукоткой идет Ямало-Ненецкий автономный округ. А следом за ними – Москва.

Зарплату более 100 тысяч рублей в месяц на Чукотке и Ямале получают около 32% работающих жителей. В столице этот показатель составил чуть более 27%. Замыкают рейтинг Орловская область, Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика, где такое вознаграждение за труд получают менее 1% работающих.

По России в целом в 2019 году зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получают 7% работников. При этом в 25 регионах России доля людей, которые получают менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Среднестатистический работник в России, по данным исследования, получает зарплату в диапазоне от 20 тысяч до 52 тысяч рублей.

В первую десятку российских регионов с большой долей высоких зарплат вошли также Магаданская и Сахалинская области, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Санкт-Петербург.