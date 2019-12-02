Зеленский рассказал, что будет без диалога с Путиным

Без президента России проблему Донбасса не решить

Никакого реального продвижения в решении конфликта в Донбассе без президента России Владимира Путина не будет. В этом убежден украинский лидер Владимир Зеленский. В своем очередном видеообращении президент Украины сравнил переговоры по ситуации на юго-востоке страны без диалога с Путиным с упражнениями на беговой дорожке.

"Вы знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно, как бег на беговой дорожке - ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в Facebook.

Президент Украины уверен, что дипломатия – единственный путь решения конфликта. Зеленский призвал украинцев не верить политикам, которые критикуют будущие переговоры в Париже. Украинский лидер уверен, что войной ничего добиться нельзя.

При этом переговоры в нормандском формате – с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины – вовсе не означают какой-либо "измены". Напротив, уверен Зеленский, сам факт такой встречи – уже победа.