ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Угроза огромного масштаба": Помпео рассказал о внедрении России в НАТО

20:22
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Альянс должен противостать этому вызову

Россия и Китай пытаются скрытно внедриться в каналы коммуникации и системы НАТО. Москва и Пекин стараются перехватить технологии альянса, ради этого они готовы идти на все, - предупредил трансатлантических партнеров госсекретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что НАТО должна быть готова к этому.
Журналистка с сыром сорвала встречу Помпео с премьером Италии (видео)

"НАТО была создана для борьбы с Советским Союзом. СССР больше нет, но Россия остается. Природа угрозы со стороны России тоже изменилась, теперь у нее есть огромный по масштабу компонент в киберсфере. Нам нужно убедиться в том, что НАТО готова противостоять этому вызову", - заявил глава госдепартамента, выступая перед студентами Университета Луисвилла в штате Кентукки.

В Кремле, в свою очередь, напомнили, что именно российская сторона неоднократно призывала к международному сотрудничеству в противодействии киберпреступности. Но западные партнеры – и, в частности, Вашингтгон – игнорировали эти предложения.

Читайте также:
Главное сегодня
Майк Помпео
Майк Помпео
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.