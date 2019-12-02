"Угроза огромного масштаба": Помпео рассказал о внедрении России в НАТО

Альянс должен противостать этому вызову

Россия и Китай пытаются скрытно внедриться в каналы коммуникации и системы НАТО. Москва и Пекин стараются перехватить технологии альянса, ради этого они готовы идти на все, - предупредил трансатлантических партнеров госсекретарь США Майкл Помпео. Он подчеркнул, что НАТО должна быть готова к этому.

"НАТО была создана для борьбы с Советским Союзом. СССР больше нет, но Россия остается. Природа угрозы со стороны России тоже изменилась, теперь у нее есть огромный по масштабу компонент в киберсфере. Нам нужно убедиться в том, что НАТО готова противостоять этому вызову", - заявил глава госдепартамента, выступая перед студентами Университета Луисвилла в штате Кентукки.

В Кремле, в свою очередь, напомнили, что именно российская сторона неоднократно призывала к международному сотрудничеству в противодействии киберпреступности. Но западные партнеры – и, в частности, Вашингтгон – игнорировали эти предложения.