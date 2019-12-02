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Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок

20:39
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Фермеры предлагают свой товар напрямую покупателям, минуя посредников

Круглогодичные ярмарки сельхозпродукции со временем появятся во всех районах Москвы, где для них имеются свободные площадки. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, осмотрев уже открытый павильон, который возвели на месте ярмарки выходного дня. Новые рынки оборудованы системами отопления, холодильными установками и кондиционерами, их работа не зависит от погодных условий. Свою продукцию предлагают производители из 13 российских регионов и Казахстана.

Свежие овощи, фрукты - далеко не весь ассортимент на рынке. На прилавках  -  мясо и рыба от российских производителей. Здесь же горячая выпечка, молочная продукция и даже мед от пасечников Дальнего Востока, передает "ТВ Центр".

"У нас есть сеть своих проверенных пасечников, которые в глубинке живут и настоящие фанаты своего дела. Поэтому мы с ними партнерствуем. Сами приезжаем на эти пасеки и с радостью делимся этим медом", - рассказал продавец Роман Зыков.

Такие круглогодичные торговые площадки  - аналог ярмарок выходного дня. Вместо уличной торговли -  теплые  павильоны, которые работают ежедневно и где  созданы все условия для продавцов. Довольны и сами покупатели. Удобно, комфортно, а главное - вкусно и недорого. Как идет торговля, интересуется мэр Москвы Сергей Собянин. 

Такие круглогодичные ярмарки открывают в разных  округах  Москвы. Жители Бутырского района ждали этого несколько лет. "В Бутырском районе открылась новая ярмарка, от старой она отличается, как небо и земля. Потому что это был навес, который торговал не каждый день и тем более в межсезонье не торговал. Зимой там невозможно было обслуживать клиентов. Сегодня современная ярмарка, отапливаемая, с хорошими прилавками, с кафе, так что, надеюсь, что жителям понравится. Сегодня уже в городе около 20 таких ярмарок", - отметил Собянин.

Для фермеров это еще и новые точки реализации. Они предлагают свой товар напрямую покупателям, минуя посредников. До конца года в Москве откроются еще 4 такие круглогодичные ярмарки. А в следующем году свежую продукцию от фермеров смогут купить жители еще 20 районов столицы. И  чтобы отправиться за покупками, им не придется большего ждать выходного дня.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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