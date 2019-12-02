Сергей Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок

Фермеры предлагают свой товар напрямую покупателям, минуя посредников

Круглогодичные ярмарки сельхозпродукции со временем появятся во всех районах Москвы, где для них имеются свободные площадки. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, осмотрев уже открытый павильон, который возвели на месте ярмарки выходного дня. Новые рынки оборудованы системами отопления, холодильными установками и кондиционерами, их работа не зависит от погодных условий. Свою продукцию предлагают производители из 13 российских регионов и Казахстана.

Свежие овощи, фрукты - далеко не весь ассортимент на рынке. На прилавках - мясо и рыба от российских производителей. Здесь же горячая выпечка, молочная продукция и даже мед от пасечников Дальнего Востока, передает "ТВ Центр".

"У нас есть сеть своих проверенных пасечников, которые в глубинке живут и настоящие фанаты своего дела. Поэтому мы с ними партнерствуем. Сами приезжаем на эти пасеки и с радостью делимся этим медом", - рассказал продавец Роман Зыков.

Такие круглогодичные торговые площадки - аналог ярмарок выходного дня. Вместо уличной торговли - теплые павильоны, которые работают ежедневно и где созданы все условия для продавцов. Довольны и сами покупатели. Удобно, комфортно, а главное - вкусно и недорого. Как идет торговля, интересуется мэр Москвы Сергей Собянин.

Такие круглогодичные ярмарки открывают в разных округах Москвы. Жители Бутырского района ждали этого несколько лет. "В Бутырском районе открылась новая ярмарка, от старой она отличается, как небо и земля. Потому что это был навес, который торговал не каждый день и тем более в межсезонье не торговал. Зимой там невозможно было обслуживать клиентов. Сегодня современная ярмарка, отапливаемая, с хорошими прилавками, с кафе, так что, надеюсь, что жителям понравится. Сегодня уже в городе около 20 таких ярмарок", - отметил Собянин.

Для фермеров это еще и новые точки реализации. Они предлагают свой товар напрямую покупателям, минуя посредников. До конца года в Москве откроются еще 4 такие круглогодичные ярмарки. А в следующем году свежую продукцию от фермеров смогут купить жители еще 20 районов столицы. И чтобы отправиться за покупками, им не придется большего ждать выходного дня.

Елена Сахно, "ТВ Центр".