Найден способ определять продолжительность жизни по анализу крови

Главный показатель – уровень лимфоцитов

Перспективы пациента дожить до преклонных лет можно определить по анализу крови. Общие индикаторы жизнестойкости организма установили ученые из Кливлендской клиники и госпиталя Кливлендского университета.

Врачи утверждают, что важнейшее значение имеет уровень лимфоцитов. Были проанализированы данные 31 тысячи пациентов, за которыми наблюдали в течение 12 лет. Исследователи выявили устойчивую взаимосвязь между уровнем лимфоцитов и смертностью – причем она не зависит от возраста и дополнительных факторов риска.

Медики отметили, что лимфопения — состояние, характеризующееся низким уровнем лимфоцитов — во всех случаях создает высокий риск смерти от болезней сердца, рака и респираторных инфекций, включая грипп и пневмонию. Связь между лимфопенией и снижением выживаемости проявляется особенно ярко, когда она сочетается с другими аномальными показателями в крови.

На основе этих показателей ученые построили профиль риска смертности пациента. Медики утверждают, что люди с низким профилем риска живут примерно лет на десять дольше, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию журнала JAMA Network Open.