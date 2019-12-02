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Найден способ определять продолжительность жизни по анализу крови

20:49
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Главный показатель – уровень лимфоцитов

Перспективы пациента дожить до преклонных лет можно определить по анализу крови. Общие индикаторы жизнестойкости организма установили ученые из Кливлендской клиники и госпиталя Кливлендского университета.
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Врачи утверждают, что важнейшее значение имеет уровень лимфоцитов. Были проанализированы данные 31 тысячи пациентов, за которыми наблюдали в течение 12 лет. Исследователи выявили устойчивую взаимосвязь между уровнем лимфоцитов и смертностью – причем она не зависит от возраста и дополнительных факторов риска.

Медики отметили, что лимфопения — состояние, характеризующееся низким уровнем лимфоцитов — во всех случаях создает высокий риск смерти от болезней сердца, рака и респираторных инфекций, включая грипп и пневмонию. Связь между лимфопенией и снижением выживаемости проявляется особенно ярко, когда она сочетается с другими аномальными показателями в крови.  

На основе этих показателей ученые построили профиль риска смертности пациента. Медики утверждают, что люди с низким профилем риска живут примерно лет на десять дольше, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию журнала JAMA Network Open.

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