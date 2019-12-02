Путин расширил список СМИ-иноагентов

Иностранным агентом может быть признано и частное лицо

Закон о расширении списка СМИ, которые могут быть признаны иностранными агентами, подписал президент России. Документ с автографом Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Для объявленного иноагентом средства массовой информации действуют те же правила, что и для некоммерческих организаций (НКО) – иностранных агентов. В расширенной редакции закона указано, что СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны и частные лица – в том случае, если они распространяют сообщения или материалы, предназначенные для широкого круга лиц, и при этом финансируются из-за рубежа.

В законе уточняется, что под финансированием имеются в виду не только денежные средства – но и имущество, полученное от иностранных государств или их представителей. Чтобы работать в России, СМИ-иноагент обязано учредить российское юридическое лицо, указать в выходных данных, что является иноагентом, а также отмечать это во всех своих публикациях.

Закон был принят Госдумой 21 ноября. Он стал ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах, передает ТАСС.