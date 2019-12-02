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Козловский купил ребенку дом в Испании

21:45
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Особняк находится неподалеку от Малаги

Один из самых известных российских актеров Данила Козловский готовится к рождению наследника. Возлюбленная артиста, 32-летняя Ольга Зуева, беременна.  
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Влюбленные вместе уже 4 года, однако пока не оформили свои отношения официально. Тем не менее, избранница Козловского в октябре подтвердила свое интересное положение. Зуева отправилась в Штаты, где и собирается пробыть до самых родов.

А Данила Козловский тем временем готовит апартаменты для будущего наследника. Актер решил, что ребенок должен расти в благоприятном климате – так что недвижимость артист приобрел в Испании. Особняк с бассейном находится примерно в 30 километрах от Малаги, рядом с морем. Там есть небольшой садик и веранда – как рассказал изданию "СтарХит" друг актера, созданы все условия для приятного времяпровождения.

Рассказывают, что сам Данила Козловский в этом доме бывает нечасто. Пока там хозяйничают его мать и отчим.

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