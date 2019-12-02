Российский робот-танк попал в кадр в Сирии

В каком районе засняли машину - неизвестно

Российский боевой роботизированный комплекс "Уран-9" засняли в Сирии. Фотографии появились в соцсетях, пользователи выдвигают предположения, где именно задействовали новое оружие.

Фотография появилась в Twitter пользователя Abraxas Spa. В какой части ближневосточной страны сделан снимок, автор поста не уточняет. Комментаторы приходят к выводу, что танк-робот отправили в Сирию, чтобы проверить его в деле и позже устранить возможные выявленные недостатки.

"Уран-9" приняли на вооружение российской армии в январе этого года. Комплекс управляется дистанционно, он предназначен для разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. Вооружен может быть, в разных комплектациях, 30-миллиметровой пушкой 2A72, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами и противовоздушным ракетным комплексом "Игла".

На этой же базе созданы и "мирные" версии робота. Это робот-сапер "Уран-6" и робот-пожарный "Уран-14".