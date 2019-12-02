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Посадившим президентский борт в тумане пилотам подарили пирог

22:22
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Со стороны инцидент с самолетом выглядел обыденно

Экипаж специального летного отряда "Россия" получил подарок от Управления делами президента. Вишневый пирог производства кремлевского шефа-кондитера преподнесли пилотам, которые посадили борт Владимира Путина в условиях густого тумана в Бишкеке.
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"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ - вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера", - написала в Instagram пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

Крылова напомнила, что экипаж действовал в сложных погодных условиях, когда другие авиалайнеры сдавались и уходили на запасной аэродром. Однако пилоты борта №1 посадили лайнер ювелирно. При этом, как отметила пресс-секретарь, со стороны все выглядело совершенно обыденно. Однако в этом, по словам Крыловой, и есть заслуга и настоящее мастерство экипажа.

28 ноября президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ОДКБ. Самолет пришлось сажать в условиях сильного тумана. Из-за сложных погодных условий в столице Киргизии не смог приземлиться борт министра обороны России -  Сергею Шойгу пришлось лететь на запасной аэродром в Алма-Ате, в Казахстане.

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