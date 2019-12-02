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В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

22:32
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Обстоятельства инцидента уточняются

Следовавший из Краснодара в Ейск автобус в понедельник загорелся прямо в пути. Никто их находившихся в транспорте людей не пострадал – все успели выбежать.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент произошел около 21 часа в Канаевском районе, на 115-м километре  трассы Краснодар – Ейск.

Между тем в понедельник в Забайкальском крае объявлен траур. В результате падения рейсового автобуса с моста через реку Куэнгу погибли 19 человек

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