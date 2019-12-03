Заявление Украины о победе над Россией оказалось пустышкой

В действительности всё не так, как на самом деле

Историю о том, как Украина Россию победила, в понедельник бурно обсуждает интернет. Замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем поведал публике, что украинский концерн продолжает выигрывать позиции у российского оборонно-промышленного комплекса на зарубежных рынках. Информационная бомба разорвалась с треском, отмечает "ТВ Центр".

"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту область, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России – основного нашего конкурента", - сказал Найем.

Как ремонт старой военной техники позволил Украине обойти Россию? Поздравлений Найему в интернете – хоть отбавляй.

Для справки - до 2014 главным покупателем украинской продукции военного назначения была Россия. Покупали мы преимущественно двигатели для вертолетов и кораблей. За прошедшие пять лет объем закупок упал почти в четыре раза.

И сейчас Украина продает в африканские страны технику еще советского производства из запасов своих вооруженных сил. Видимо, где-то там Киев и одержал победу. Как это часто бывает с современной Украиной - в действительности все не так, как на самом деле.

Видео: в Киеве заявили о победе над Россией

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